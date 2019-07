“Nelle scorse settimane, la Sieco, sulla base di un cronoprogramma stilato in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha eseguito una serie di interventi di disinfestazione in diverse zone della città”. Lo ha affermato il consigliere comunale Antonio Ursino (Catanzaro da vivere) sottolineando quali sono state le aree interessate: quartieri Giovino, Sant’Elia, Lido, Piterà, Pontegrande, Bambinello Gesù, Pontepiccolo, viale Pio X, quartieri San Leonardo, Stadio, Janò, via Indipendenza, centro storico, quartieri Sala, Campagnella, Alli, Santa Maria, rione De Filippis, quartieri Gagliano, Mater Domini, Cavita, via Fares e strade limitrofe. Un secondo intervento, su input del sindaco Abramo, è stato eseguito a Lido nelle vie Fiume, Genova, piazza Garibaldi, vie Squillace, Corace, viale Europa, nei quartieri Corvo e Pistoia, compresa via Caduti XVI marzo, e Bellino. A breve verrà reso noto dal settore igiene ambientale il calendario relativo alla deblattizzazione in tutto il capoluogo.

