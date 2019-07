“L’incendio di presunta matrice dolosa, divampato la scorsa notte in un cantiere edile nell’area di Germaneto, rappresenta un altro episodio dai contorni preoccupanti che dimostra come è necessario tenere sempre alto il livello di allerta sulla sicurezza in città”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. ” E’ stato fondamentale-continua Abramo- anche in questo caso, il lavoro dei Vigili del fuoco impegnati diverse ore a domare le fiamme nell’area interessata dalla costruzione degli edifici, con la certezza che le forze dell’ordine, subito impegnate nelle indagini, sapranno presto individuare gli artefici del gesto che ha una chiara matrice criminale. Non posso, dunque, che rivolgere la mia profonda solidarietà all’imprenditore e a tutti le maestranze colpite da questo grave atto intimidatorio, rispetto al quale occorre ribadire la più ferma condanna e vicinanza da parte delle istituzioni”.

