L’assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Domenico Cavallaro, ha consegnato un riconoscimento al tenente colonnello di Polizia locale Franco Basile.

“Apprezzato dirigente del Comando di Polizia locale del capoluogo – ha detto Cavallaro -, Basile è da anni uno dei più autorevoli commissari di campo della Figc sui campi di serie D e di calcio a cinque”.

Di recente, Basile è stato commissario di campo alle finali nazionali dei playoff di calcio a cinque: “L’ennesima dimostrazione – ha sottolineato l’assessore – della professionalità profusa in ogni settore nel quale è impegnato, non solo a livello comunale, ma anche sul versante federale per quella che è soprattutto una passione che implica tanti sacrifici”.

Basile, che è anche coordinatore regionale dei commissari di campo Figc, ha ringraziato l’amministrazione per il riconoscimento ricevuto.

