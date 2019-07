Terminato a Montauro il “Mat Festival” tra allegria e spensieratezza. Ideato dal titolare del Dadada Beach Village, Roberto Talarico, l’evento ha riscosso un buon successo di partecipanti e pubblico e ha sostanzialmente segnato la partenza della stagione estiva.

Protagonista è stato il materassimo, simbolo colorato e stravagante dell’estate. Famiglie, bambini, amici e innamorati si sono sfidati nel mare della costa dei Saraceni.

Un ottimo numero di partecipanti in mare per le gare a premio. Il materassimo è divenuto un isolotto che unisce e dove ci si diverte. Così come pensata dagli organizzatori, l’iniziativa ha stimolato una sana competizione sportiva a bordo dei gonfiabili di ogni colore e forma, unicorno, banana, mango….ognuno ha sfoggiato il suo materassino stravagante. Ed effettivamente, come previsto, il materassino, come pallone e racchettoni del resto, in spiaggia riunisce tutti. Giovani e meno giovani hanno gareggiato fino all’ultimo senza risparmiarsi. Le competizioni sono state suddivise in base all’età dei partecipanti, dai 7 anni agli over 60. Obiettivo centrato, quindi, per quest’anno. Si pensa già alla prossima edizione del Mat Festival. Per ora, ci si puo’ godere l’estate 2019 nelle calde acque del mar Jonio.

