Il giovanissimo atleta calabrese Simone Alessio, appena 19enne, si è laureato campione mondiale di Taekwondo, ottenendo la medaglia d’oro nella categoria dei 74 kg e salendo così sul gradino piu’ alto del mondo, primo italiano ad esserci riuscito. Alessio rappresenta l’orgoglio dell’intera Calabria. Lui, di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, con la sua impresa ha dato lustro all’intera regione. L’Amministrazione comunale di Catanzaro ha voluto rendergli merito, premiandolo in Municipio. Con Simone Alessio vi erano i genitori Salvatore Alessio e Rosanna Spadafora ed il suo maestro Francesco Laface. Per l’Amministrazione comunale presenti il sindaco Sergio Abramo e l’assessore allo sport Domenico Cavallaro. Presenti anche il presidente di Fita Calabria, Giancarlo Mascaro ed il delegato provinciale Coni, Giampaolo Latella, ed il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Franco Maria Falbo. Simone Alessio, infatti, fa parte del team sportivo G.S. Vigilfuoco.

