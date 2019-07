Si è riunita la Giunta Regionale, presieduta da Mario Oliverio e con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella. Nella seduta, su proposta dell’assessore all’Istruzione ed alle Attività culturali Maria Francesca Corigliano, sono stati approvati i progetti strategici per la valorizzazione dei beni culturali della Calabria, e la presa d’atto degli esiti della procedura concertativa avvenuta tra la Regione, il Mibac e i Comuni. In seguito agli esiti potranno essere sottoscritte le convenzioni per l’affidamento degli interventi tra la Regione ed i Comuni ed ancora tra Regione e segretariato Mibac. Altra approvazione ha riguardato ancora alcune variazioni di bilancio proposte dall’assessore al Bilancio e alle Politiche del personale Mariateresa Fragomeni e quindi la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per il personale dirigente e non della Giunta regionale e l’atto d’indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019, personale del comparto. La Giunta, inoltre, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno, ha stabilito la proroga al 31 marzo 2020 del periodo transitorio per la trasmissione dei progetti sulla piattaforma Sismi.ca nella tipologia altre opere e l’atto di indirizzo per la definizione del progetto “Scuola Sicura”, finalizzato all’aggiornamento del piano regionale triennale 2018 – 2020 in materia di edilizia scolastica.

redazione@giornaledicalabria.it