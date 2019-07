“In Calabria ne sono arrivati 177, e altri 156 arriveranno entro aprile 2020. Quindi sono più di 300 uomini, già arrivati e in arrivo entro la primavera dell’anno prossimo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, a proposito del rafforzamento degli organici delle forze di polizia nella regione, a Limbadi per la consegna ad un’associazione di un immobile confiscato alla cosca Mancuso. “È stato varato – ha proseguito Salvini – un piano straordinario di assunzioni di forze dell’ordine in Calabria, perché la ‘ndrangheta si combatte con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sul territorio. Per il Vibonese – ha specificato – abbiamo già stanziato tre milioni e 300.000 euro per gli impianti di videosorveglianza, mentre sono cinque in provincia di Vibo i comuni destinatari dei fondi per le spiagge sicure”.

redazione@giornaledicalabria.it