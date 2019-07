Il traffico è momentaneamente bloccato ​Lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione sud, tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano a causa di un veicolo in fiamme nel territorio di Dipignano. Sul posto personale Anas e dei Vigili del Fuoco per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

redazione@giornaledicalabria.it