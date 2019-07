COSENZA. “Quanto richiesto dal sindaco Mario Occhiuto ai vertici di UBI Banca ha trovato pieno accoglimento, per cui nella giornata odierna si provvederà al pagamento degli emolumenti del personale dipendente di palazzo dei Bruzi, delle Cooperative A e B, e delle spettanze alla ditta Ecologia Oggi”. Lo si legge in una nota diffusa dall’Ufficio del portavoce del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Il riferimento è ad alcune preoccupazioni del personale e all’agitazione dei lavoratori delle cooperative che si erano registrate nei giorni scorsi, stante un ritardo nei pagamenti. Il sindaco Occhiuto aveva già rassicurato tutti, affermando che i fondi erano stati trattenuti in acconto dalla tesoreria.

