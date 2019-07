L’estate 2019 è appena iniziata ed anche quest’anno la sez. catanzarese Uici e Iapb guidate da Luciana Loprete ha deciso di partecipare alla campagna di prevenzione “La Prevenzione non va in vacanza “ ideata ed organizzata da Ipab Italia Onlus .

Nel mese di Luglio coadiuvati da Uici,Univoc, Irifor e Avis i volontari e responsabili svolgeranno diverse azioni di prevenzione su tutta la zona litorale della provincia ( Cz) dal Mar Tirreno al Mar Ionio.

L’estate è una stagione felice e di vacanza tra familiari e amici ma non bisogna sottovalutare alcuni stili di vita scorretti che poterebbero danneggiare il dono della vista.

Come affrontare determinate condizioni e come proteggerci al meglio lo spiegheranno gli esperti. Oltre alla divulgazione del materiale creato appositamente,nel corso delle prossime settimane , dal 1 al 15 luglio ,verranno organizzati in varie sedi e in diversi orari incontri informativi ed iniziative gratuite per tutta la cittadinanza.

Proteggere la salute oculare è un Dovere perciò : “ Estate in Vista”.

