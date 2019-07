Incidente sull’A2 nel Vibonese, due coniugi in gravi condizioni

Incidente stradale sull’autostrada nei pressi dello svincolo di Vazzano. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto Bmw di grossa cilindrata è sbandata e i due coniugi a bordo (residenti nel bolognese) sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Gravi le condizioni di entrambi i feriti. La donna è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, il marito si trova invece ricoverato in codice rosso all’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto per i rilievi e le indagini si è portata la polizia stradale proveniente da Vibo Valentia anche al fine di ripristinare la circolazione in direzione nord.

