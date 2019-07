Nasce il giornale on-line “La Nuova Calabria” (Servizio RTC)

di Manuel Soluri

Calabria terra difficile e problematica ma assai stimolante. Lo dimostrano le numerose novità sul fronte dell’informazione regionale con molti nuovi progetti editoriali e testate giornalistiche che vedono la luce e che confermano che si tratta di una fase particolarmente prolifica per quanto riguarda l’impegno in questo settore. Nasce dall’8 luglio la “La Nuova Calabria, l’opinione differente”, un giornale regionale online, di cui e’ direttore responsabile Enzo Cosentino e direttore editoriale Stefania Papaleo. La nuova testata e’ stata presentata a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, il vicesegretario del sindacato calabrese dei giornalisti Fnsi Rosario Stanizzi, l’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano ed il sindaco della città Sergio Abramo.

E’ stato il direttore responsabile Enzo Cosentino ad introdurre i lavori: “Iniziai il mio percorso giornalistico con Giuseppe Papaleo, ora lo concludo accanto alla figlia Stefania. Il giornalismo e’ un’avventura da intraprendere con passione al servizio di questa terra che osserveremo da vicino cercando di stimolare i calabresi a non arrendersi difronte ai problemi ed a sperimentare i sentieri del cambiamento utili al rilancio totale della nostra regione”.

“Ogni iniziativa editoriale, soprattutto in questa regione particolarmente difficile sotto tanti aspetti – ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri- rappresenta un arricchimento significativo. Abbiamo bisogno di iniziative che creino posti di lavoro veri. Sono sicuro che La nuova Calabria si fara’ apprezzare per un giornalismo serio, rigoroso e libero da condizionamenti di qualunque genere, sempre alla ricerca della verità come deve fare un giornalista serio, ricordando pero’ che nessuno è depositario della verità assoluta, neppure il giornalista stesso. In questa professione urgono serietà, libertà e senso critico. Solo così si è credibili”.

E’ poi intervenuto Rosario Stanizzi della Fnsi: “E’ importante l’impegno che gli editori hanno preso di far sottoscrivere a tutti i colleghi impegnati in questa iniziativa il contratto nazionale Fnsi Uspi. Il sindacato sara’ vicino a queste testate che puntano a difendere la dignita’ delle persone partendo dalla dignita’ di chi ci lavora”.

Sono intervenuti anche l’assessore regionale alla cultura, Maria Francesca Corigliano, ed il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Entrambi hanno sottolineato quanto sia importante il rispetto del diritto del lettore ad essere informato con l’attendibilita’ delle fonti. A volte alcuni mezzi di informazione mettono eccessivamente in risalto le notizie negative, che purtroppo comunque esistono. Ma occorre dare il giusto spazio anche alle good news per una crescita reale dell’intera Calabria e per stimolare ed accelerare quella spinta al rilancio da parte di tutti i calabresi per bene”hanno sostenuto.

