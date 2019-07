OggiProtagonistiTour ha fatto tappa a Catanzaro (servizio RTC)

#OggiProtagonistiTour, il viaggio itinerante tra i giovani a bordo di un truck promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto tappa anche a Catanzaro.

Un’ occasione importante per conoscere le opportunità per i giovani, come ad esempio il programma europeo Erasmus+, il bando Fermenti”, il Servizio civile universale ed i bandi europei, il neonato Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche per condividere storie positive ed esempi virtuosi. Durante l’incontro, svoltosi in Piazza Prefettura, è stato avviato un costruttivo confronto con le istituzioni e le associazioni locali in una vera e propria “agorà”, creata in uno spazio antistante il truck, per raccontare storie e modelli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model”, ovvero le storie di giovani che partendo da contesti di svantaggio sono riusciti con determinazione a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è fortemente impegnata nel dare concretezza ai suoi programmi europei, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, nei territori. Il tour ha consentito di valorizzare e far conoscere le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare che nell’ultimo anno in Calabria l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha stanziato fondi per oltre 500 mila euro andati a 27 progetti coinvolgendo quasi mille ragazzi tra i quali il 32% giovani con minori possibilità”.

La giornata ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto su tutti i grandi temi che ruotano attorno ai giovani e alle politiche giovanili in generale, senza perdere d’occhio il “clima” delle singole realtà locali.

