“Ormai la direzione dell’Amc non prova alcun tipo di vergogna. Non bastano le plurime bugie sui tempi di riapertura della Funicolare e sulla corretta funzionalità dei parcheggi”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Catanzaro di Cambiavento, Gianmichele Bosco. “I vertici-continua Bosco- con parecchi peli sullo stomaco, riescono a far finta di nulla davanti ad amministratori e cittadini quando ci sono prove schiaccianti sul fatto che il trasporto pubblico catanzarese sia totalmente allo sbando. Basti pensare alle numerose corse saltate nell’ultimo periodo. Motivo? La mancanza di aria condizionata sulle vetture! Se già per questa situazione il direttore generale e l’amministratore unico risultano inadempienti rispetto alla mission stessa dell’azienda partecipata dal Comune, la cosa ancora più drammatica è che nessun tipo di comunicazione viene fornita agli utenti. Si tradisce, di conseguenza, l’obbligo informativo dovuto agli utenti rispetto a un servizio pubblico essenziale. I cittadini che hanno provato a contattare l’azienda non hanno ricevuto nessuna risposta, e tutto ciò è avvenuto mentre gli utenti aspettavano inutilmente sotto il sole cocente, visto che (altro fallimento del management) la maggior parte delle pensiline sono inservibili. Il delitto, anzi il disastro perfetto. Più volte ho sottolineato l’inefficienza di questo management, più volte ho richiesto le conseguenti dimissioni. Ora mi rivolgo direttamente al primo cittadino al quale chiedo, dopo l’ennesimo episodio di grave disservizio, di alzare bandiera bianca e smettere di difendere le sue scelte sbagliate. Cos’altro non deve funzionare prima di adottare i dovuti provvedimenti?”

