Rimuovere le decine di veicoli abbandonati da mesi nel quartiere Gagliano. A richiederlo è il consigliere comunale di Officine del Sud, Francesco Gironda, rivolgendosi al comando della Polizia locale per un intervento urgente. “Da qualche mese le carcasse di auto e moto lasciate per strada – commenta Gironda – invadono gli spazi attinenti il centro sociale di via Smaldone e l’area teatro che, nelle prossime settimane, saranno interessati dallo svolgimento di eventi ed iniziative pubbliche. Ho ricevuto numerose segnalazioni dai residenti che, tramite la mia voce di consigliere comunale, hanno espresso la necessità che le autorità preposte, da me già informate da tempo, intervengano per una celere rimozione dei mezzi. La presenza dei veicoli, alcuni dei quali in evidente stato di degrado, rappresenta un intralcio per l’allestimento imminente delle stesse manifestazioni, oltre che una problematica di decoro e sicurezza. Mi auguro che le segnalazioni possano essere recepite al più presto”.

