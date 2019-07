La giunta regionale, presieduta dal Presidente Oliverio, ha approvato oggi, su proposta dell’assessorato allo Sviluppo Economico, alcune modifiche al regolamento attuativo del Fondo per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane. Dopo l’interlocuzione avvenuta nei giorni scorsi tra la Regione e le associazioni del settore dell’artigianato calabrese, finalizzati ad introdurre elementi migliorati al regolamento, la Giunta ha deliberato l’aumento dell’intensità di aiuto per il contributo in conto capitale nella misura del 65% nei casi in cui non si era già usufruito o nel caso si intenda usufruire del credito d’imposta per nuovi investimenti. In quest’ultimo caso il contributo in conto capitale sarà commisurato alla misura massima del 20%. Altre modifiche hanno riguardato i seguenti punti. Per i nuovi investimenti in macchinari ed attrezzature e la correlata richiesta di contributo è stato deciso di non prevedere la necessità del prestito bancario. Rimane invece a carico dell’impresa proponente la dimostrazione a rendicontazione dei mezzi propri e la piena tracciabilità della spesa effettuata. Il contributo in conto interessi rimane limitato ai soli investimenti in capitale circolante e non è possibile abbinare il contributo in conto interessi con la medesima richiesta di contributo in conto capitale. È stata decisa inoltre la riapprovazione dell’elenco dei codici Ateco ammissibili ed è stata introdotta una norma di salvaguardia, per le imprese che hanno già avanzato richiesta di contrbuto in conto capitale, per la succesiva ed eventuale, a discrezione dell’impresa, integrazione della documentazione necessaria ad usufruire del contributo sulla base delle nuove procedure. Per quanto riguarda infine le procedure di accreditamento dei soggetti presentatori tutt’ora in corso, si è convenuto di ritenere temporaneamente accreditate le associazioni che hanno presentato domanda fatta salva la successiva verifica dei requisiti di legge.

