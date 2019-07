CASTROVILLARI. Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, coordinatore del Comitato Territoriale per la Difesa della Salute, chiama alla mobilitazione la città al fine di organizzare la manifestazione popolare a Catanzaro dal Commissario per il rientro del debito sanitario, Saverio Cotticelli. Il primo cittadino lo ha fatto con una propria nota postata pure sulla sua pagina Facebook. Nella comunicazione Lo Polito oltre a ricordare che “nei giorni scorsi ha convocato formalmente il Comitato Territoriale per la particolare iniziativa”, rende noto che “la riunione è fissata per domani , alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Castrovillari sulle modalità e strategie, necessarie per una mobilitazione generale a difesa dei diritti dei cittadini e per una sanità che funzioni”. Il Comitato è composto dai sindaci e rappresentanti di alcune associazioni, a cui è stato indirizzato l’invito a partecipare. “Appare evidente – precisa tra l’altro Lo Polito- però, che una mobilitazione generale richieda l’impegno di tanti: associazioni, ordini professionali, forze sociali e politiche, singoli cittadini. Per questo motivo – dice – invito tutti gli interessati a partecipare a questa riunione di martedì 9 luglio nella sala consiliare, insieme al Comitato Territoriale. I rischi per la sanità ospedaliera e territoriale- sottolinea ancora a rafforzo della mobilitazione generale in preparazione- sono concreti ed attuali. Solo una coinvolgimento partecipato, da portare direttamente a Catanzaro, con presenze numerose- afferma con determinazione concludendo le ragioni dell’azione- , può segnare un’inversione di rotta contro chi deliberatamente vuole distruggere la sanità pubblica. Perciò c’è bisogno di tutti per una giusta battaglia. Ed è per queste ragioni- invita pressante – che Vi aspettiamo”.

