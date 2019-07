Presentata la manifestazione “Radicamenti 2019” che si svolgerà a Mendicino

L’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma di “Radicamenti – festa della seta – 2019″, il festival della tradizione e cultura popolare organizzato dall’amministrazione comunale di Mendicino.

Sono intervenuti all’incontro con la stampa, che si è svolto oggi nella sala oro della Cittadella a Catanzaro, il sindaco di Mendicino Antonio Palermo, il quale ha ringraziato la Regione per aver ospitato l’iniziativa in Cittadella e per aver inserito il festival tra gli enti storicizzati consentendo una programmazione triennale; la consigliera comunale delegata alla cultura Margherita Ricci che ha parlato dello spirito del festival; il direttore artistico Checco Pallone che ha illustrato il programma. Presente anche l’assessore regionale all’urbanistica Franco Rossi.

“Il festival – ha esordito l’assessore Corigliano – è vincitore del bando regionale 2017-19, un bando triennale di cui oggi si è presenta l’ultima annualità, superando una selezione piuttosto dura. Questo è il segno dell’alta qualità della proposta progettuale. Sono contenta che il sindaco abbia evidenziato l’importanza della triennalità, una precisa volontà del presidente della Regione Mario Oliverio basata sulla convinzione che nella programmazione è fondamentale avere certezza dei fondi e anche tranquillità sui tempi. Mi congratulo con il direttore artistico anche per la contaminazione positiva sui diversi linguaggi, per la scelta di aver voluto puntare l’attenzione sulla nuova letteratura in Calabria che sta conoscendo un periodo di grande successo anche all’estero. Sull’attenzione agli autori calabresi si sta connotando anche l’attività culturale dell’Amministrazione che considera questa narrazione della Calabria fondamentale anche per contrastare la rappresentazione stereotipata sui mass media”.

