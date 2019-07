E’ scontro nel governo sul tema dei migranti, in particolare tra la ministra della difesa Elisabetta Trenta ed il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Intanto è stata anche disposta la confisca di “Alex”, la nave dell’Ong Mediterranea che sabato scorso ha attraccato a Lampedusa nonostante l’alt della Gdf. “Al ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha criticato la scelta di uscire dalla missione Sophia “replicano i numeri” ha detto il ministro Salvini a margine di una iniziativa per il centenario dell’Associazione na-zionale degli alpini a Milano. “Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po’ nervosetti, problema loro”, ha aggiunto il ministro. La Trenta solleva il problema con il ruolo delle navi militari i-taliane nella gestione del tema mi-granti. La Marina “continua ad assicurare i tradizionali compiti istituzionali di difesa dei confini marittimi, di salvaguardia degli interessi nazionali e di sicurezza della nostra comunità. Abbiamo ‘Mare Sicuro’, che arriva fino alle acque davanti le coste libiche”. Così la ministra Trenta risponde al mi-nistro dell’Interno, Matteo Salvini, che nei mesi scorsi aveva annunciato che l’ Italia sarebbe uscita dalla missione europea Sophia, che prevedeva l’impiego delle navi militari per pattugliare il Mediterraneo. “Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong”, ha aggiunto Trenta. Intanto Il papa ha ce-lebrato in Vaticano la messa nel sesto anniversario della sua visita a Lam-pedusa. “I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati” e “si tratta di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere” ha ribadito Papa Francesco. Per Dio “nessuno è straniero’ o escluso”.

redazione@giornaledicalabria.it