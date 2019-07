Il punto è sempre lo stesso. La situazione è analaoga a quella degli anni scorsi. Rifiuti di ogni tipo costeggiano la strada tra Squillace Lido e Copanello di Staletti’. Ancora una volta gli incivili colpiscono in un angolo del territorio calabrese che potrebbe essere trainante per l’intera area del medio jonio, e lo fanno sempre nello stesso lembo di terra. L’arteria interna che collega il lungomare di Squillace con la ridente località di Copanello ancora una volta selvaggiamente sporcata da tale conferimento. Pessimo biglietto da visita per entrambe le località. Per fortuna, il tutto è circoscritto a tale area di passaggio e non va a sfiorare i due centri o le relative spiagge che si confermano stupende e degne di riconoscimenti a livello nazionale e non solo. Per fortuna. Ma tale problematica è atavica in quel particolare tratto di strada. Nonostante gli interventi ciclici di entrambe le amministrazioni coinvolte, l’emergenza non è mai stata superata definitivamente, ed i nostri servizi degli anni passati lo testimoniano. Probabilmente saremo ancora qui nel 2020 a segnalare la stessa cosa tra l’indignazione generale, lo sdegno ed allo stesso tempo l’incapacità di risolvere l’annosa questione che deturpa e violenta il territorio jonico.

