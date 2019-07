“L’avvio sperimentale del servizio Trenitalia ad alta velocità da Sibari a Roma, oramai prossimo, è il dovuto riconoscimento del diritto alla mobilità per l’intero territorio ionico, ma deve essere implementato in maniera ottimale. Per questo, in qualità di presidente della IV Commissione consiliare, nell’ambito della costante interlocuzione tenuta con l’assessore Musmanno in relazione al miglioramento e potenziamento dei collegamenti concernenti la Sibaritide, ho intenzione di discutere con lui la possibilità e l’opportunità di consentire a tutti i cittadini dell’area ionica di usufruirne con piena efficacia, attraverso una coordinazione degli orari dei treni locali interessati, finalizzata a porre in essere le necessarie coincidenze atte a incrociare in tempi congrui le corse del nuovo servizio”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Domenico Bevacqua. “Ben conoscendo l’impegno assiduo e la tenacia con i quali l’assessore è riuscito a raggiungere plurimi meritori risultati – prosegue Bevacqua – sono certo che, in ragione delle legittime esigenze delle comunità dell’area, si potrà reperire una soluzione che completerà al meglio l’ottimo lavoro già prodotto. Comprendo che non si tratta di una cosa semplice: bisognerà vagliare tutta una serie di variabili, di competenze e di compensazioni nel servizio. Ma ci si può e ci si deve provare”.

