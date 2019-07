Us Catanzaro, Noto: “Non ci sono aiuti, la città non risponde”

di Manuel Soluri

“Non ci sono aiuti e sponsorizzazioni, la città non risponde”. Irrompe così Floriano Noto, patron del Catanzaro, in conferenza stampa dando ufficialmente il via alla stagione 2019/20, la sua terza annata al comando della dirigenza e continuando ad inseguire la promozione in serie B. Il proprietario del Catanzaro, quindi, sostiene che erano state fatte promesse differenti da parte di alcuni imprenditori locali nel momento in cui ha rilevato la società e che dalla città non arriva nessun segnale incoraggiante. “Non voglio addossare colpe al sindaco Abramo ma erano state promesse delle sponsorizzazioni spalmate in piu’ anni ma finora abbiamo visto poco o nulla-ha sostenuto Noto. Abbiamo attualmente solo 2 sponsorizzazioni dal territorio piu’ qualcuna a livello nazionale, è troppo poco. Intanto alcuni soci degli scorsi anni non ricapitalizzeranno, pertanto lo faremo noi”. Assieme a Floriano Noto c’era anche il fratello Desiderio, che ha giudicato positivo il bilancio dell’ultima stagione, nonostante la promozione fallita: “Abbiamo messo giovani in vetrina e siamo arrivati terzi. Inoltre il settore giovanile ha lavorato bene, vi sono state molte affiliazioni alla nostra Academy. Noi siamo un gruppo ambizioso ed il mio desiderio è quello di abbandonare al piu’ presto questa categoria che ci sta molto stretta”.

I Noto sono poi passati alla presentazione della campagna abbonamenti: “Abbiamo mantenuto i prezzi della scorsa stagione, non li abbiamo abbassati, non li abbiamo aumentati. I vecchi abbonati potranno sottoscrivere la tessera stagionale dal 25 luglio al 2 agosto, tutti gli altri dal 5 al 22 agosto. Il vecchio abbonato avrà in omaggio il biglietto per la Giornata giallorossa che verrà fissata. “Mi aspetto almeno 2000 abbonati altrimenti la piazza farà flop” ha affermato Floriano Noto, il quale ha parlato anche di mercato. Urso e Mangni vanno a rafforzare una base già forte che potenzieremo ulteriormente per migliorare il risultato dello scorso anno e puntare alla promozione in B (che insegue dal primo anno, ndc). Puntiamo a centrare altri acquisti importanti entro l’inizio della campagna abbonamenti. Ribadisco ancora una volta: nessuna frizione tra il ds Logiudice ed il tecnico Auteri che stanno lavorando in sinergia per apportare i giusti inserimenti in una rosa già oltremodo competitiva”. Intanto la squadra si radunerà in sede giovedì, nei giorni successivi partiranno le visite mediche. Domenica la comitiva partirà alla volta di Moccone, sede del ritiro precampionato. Presentate anche le divise per la nuova stagione. La gialla con i bordi rossi sarà la prima maglia, mentre quella blu con bordi gialli e rossi sarà la seconda ovvero quella impiegata nelle gare in trasferta.

