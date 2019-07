Dopo i festeggiamenti per le vittorie di Lucia Lucarini è ancora medaglia per il GS VV.F Fiamme Rosse all’Universiade 2019 di Napoli: nel taekwondo, cat -58 kg, bronzo per Antonio Flecca. Nei quarti di finale Flecca aveva battuto 18-16 il giapponese Seiya Higashijima. Battuto di misura nella semifinale 10-11 dall’atleta mongolo Tumenbayar Molom. Quella del VF Antonio Flecca è la prima medaglia per gli azzurri del taekwondo alle Universiadi in svolgimento a Napoli