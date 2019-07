E’ partita stamane la bonifica dei rifiuti abbandonati su un tratto di spiaggia in località Giovino. Lo rende noto l’assessore all’ambiente Cavallaro evidenziando che “gli addetti della Sieco, dopo un sopralluogo, hanno avviato l’intervento di rimozione di rifiuti di varia natura costituiti in gran parte da arredi abbandonati dai limitrofi stabilimenti balneari”. L’operazione proseguirà nella giornata di domani. “L’intervento è stato effettuato – prosegue Cavallaro – a seguito dei necessari controlli effettuati sui rifiuti in oggetto al fine di individuarne la precisa tipologia e natura e predisporre così lo smaltimento nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria. E’ doveroso ribadire che il conferimento scorretto dei rifiuti rischia di pregiudicare il livello percentuale della raccolta differenziata e, di seguito, il raggiungimento degli obiettivi imposti dalle normative nazionali e regionali. Non posso che appellarmi alla sensibilità di cittadini ed esercenti, tutelare l’ambiente e, nello specifico la nostra spiaggia e il nostro mare, è un dovere civico e morale, rispetto al quale l’amministrazione manterrà un alto livello di controllo”.

