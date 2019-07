Edilizia sostenibile, Confartigianato: “Occasione per il territorio”

“A distanza di una settimana dall’evento organizzato da Confartigianato Imprese Calabria, alla presenza del presidente nazionale Giorgio Merletti, la riflessione sulla qualità delle relazioni e della presenza che ha registrato una larga partecipazione, ci spinge a parlare di una iniziativa positiva e riuscita. Prima di tutto per l’importanza del tema approfondito nel seminario: l’edilizia sostenibile. Il passaggio ad una edilizia sostenibile non è più una scelta ma una necessità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, diminuire il consumo di energia, dare maggior valore alle case, ridurre le emissioni e la dipendenza energetica del nostro paese”. E’ quanto afferma il segretario regionale di Confartigianato Calabria, Silvano Barbalace in merito all’iniziativa svolta il 5 luglio scorso. “Come ha evidenziato anche il presidente Merletti, l’edilizia sostenibile porta benefici inevitabili sul territorio, non solo in Calabria o nel Sud ma in tutto il Paese – dice ancora il segretario regionale di Confartigianato -. Le istituzioni, le associazioni di categoria, i professionisti del settore sono chiamati a ‘fare rete’, collaborare per costruire un modello di sviluppo economico sostenibile basato su nuovi modi di produrre e lavorare con iniziative che vedono gli artigiani e le piccole imprese coinvolti nella tutela dell’ambiente, nel risparmio ed efficienza energetici, nell’economia circolare, nella riqualificazione urbana”.

redazione@giornaledicalabria.it