Sfuma in semifinale il sogno della nazionale italiana maschile nelle Universiadi 2019 in Campania. La squadra di Arrigoni, nella gara giocata giovedì sera all’Arechi di Salerno, è stata eliminata ai rigori dal Giappone, favorito per la vittoria finale. Il primo tempo si chiude sull’1 a 1. Nel secondo arrivano 2 reti fulminee dei nipponici che si portano avanti 3 a 1. Poi gli asiatici, che giocano a memoria, falliscono 4-5 pallegol nitide per chiudere il discorso e l’Italia rientra in partita prima accorciando il divario, poi guadagnandosi allo scadere il rigore del 3 a 3. L’entusiasmo ora è tutto dalla parte dell’Italia ma ai rigori arriva la beffa con un palo che condanna l’Italia alla resa. In finale ci va il Giappone, la nazionale italiana giocherà per il terzo posto sabato sempre all’Arechi

Nei prossimi giorni Speciale di RTC Sport sulle Universiadi 2019