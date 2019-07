Fc Crotone, prima conferenza di Stroppa: “Saremo competitivi”

Prima conferenza stampa 2019/20 per mister Stroppa, che ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello Scida, alla vigilia dell’inizio del ritiro. Come sempre carico e determinato, il tecnico rossoblù si è così espresso: “Per quelli che sono i programmi della Società posso dire che può farmi piacere in un certo senso, ma la considerazione che mi viene da fare così a caldo posso dire che è un altro modo di lavorare rispetto allo scorso anno, iniziando dalle strutture. Detto ciò, abbiamo la squadra già fatta al 70-80%, sicuramente abbiamo il vantaggio delle idee, i ragazzi conosco le metodologie e quindi ci sarà più facilità da parte dei nuovi di inserirsi. Concordo con la Società ma non nascondo di voler essere assolutamente competitivo e protagonista”.

