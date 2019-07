Ufficializzata la composizione dei gironi di serie C per la nuova stagione 2019/20. Rispettato il criterio geografico. Nel girone C le novità sono rappresentate dalla Ternana e dal Teramo, oltre che dal Bari, appena promosso dalla serie D girone I e dalla matricola lucana Picerno, proveniente dalla D girone H. Confermate le due laziali Rieti e Viterbese. Calabria rappresentata dalle blasonate Catanzaro e Reggina ma anche da Vibonese e Rende. Quattro anche le campane: Avellino, Casertana, Cavese e Paganese. Tre invece le pugliesi: oltre al Bari ci saranno Monopoli e Francavilla. La bandiera della Sicilia sarà sventolata da Catania e Sicula Leonzio.

