Nell’ambito della serie degli incontri-evento promossi su tutto il territorio regionale dal presidente Oliverio e dalla Giunta regionale sul tema: “La Calabria cambia passo”, è stato presentato oggi pomeriggio a Paola, presso il Complesso Sant’Agostino, in un incontro molto partecipato, il progetto “La Ciclovia della Magna Grecia, per-correre in bellezza”. Scopo di questi incontri, come ha ribadito in più occasioni lo stesso presidente della Giunta regionale, è quello di incontrare i sindaci, gli amministratori locali, i rappresentanti delle forze sociali e culturali, il mondo del volontariato e dell’associazionismo, i cittadini calabresi per presentare loro i risultati della programmazione regionale, i progetti in cantiere, le opere già realizzate e le ricadute sui territori in funzione dello sviluppo e dell’occupazione e per aprire un confronto da cui recepire idee, proposte e suggerimenti. La Ciclovia della Magna Grecia è un progetto straordinario che la Regione Calabria (ente capofila) condivide con la Regione Basilicata e la Regione Siciliana e che, nell’aprile scorso, ha ottenuto il via libera definitivo dal Ministero delle Infrastrutture, entrando a far parte dell’elenco delle dieci piste ciclabili che dovrebbero unire tutta l’Italia del pedale. Sono oltre mille chilometri da percorrere in bicicletta attraversando i territori che furono trasformati dalla cultura e dai popoli della Magna Grecia. Il percorso partirà dalla Basilicata, entrerà in Calabria dal lato Tirrenico, a Maratea, scenderà fino a Reggio Calabria per poi prendere due strade diverse: una risalirà la Calabria dal versante ionico fino a Metaponto; l’altra riprenderà da Messina e si spingerà fino a Pozzallo, toccando Catania, Siracusa e Pachino. Nella nostra regione è previsto anche un collegamento trasversale tra versante ionico e tirrenico in corrispondenza dell’istmo Catanzaro Lido-Lamezia Terme. Le risorse assegnate dal Mit ammontano ad un importo complessivo di euro 272.477,05. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Paola Roberto Perrotta, che ha ringraziato il presidente Oliverio e la Giunta regionale per i finanziamenti che in questi anni sono stati stanziati nei confronti delle iniziative e dei progetti del Comune di Paola, città del Santo Patrono della Calabria, i lavori del convegno sono stati introdotti dall’assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno che ha evidenziato come la Ciclovia della Magna Grecia sia parte integrante di uno scenario programmatico e strategico più ampio che vede questa infrastruttura inserita negli itinerari ciclabili di lunga percorrenza che interessano l’intero territorio europeo.

