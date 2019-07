Si è concluso con un esito interlocutorio l’incontro alla Regione tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil, i tecnici del Dipartimento regionale del Lavoro e la direzione regionale del ministero dei Beni culturali sulla vertenza dei tirocinanti del Mibac, che questa mattina hanno inscenato, nella sede della Giunta, un sit-in per chiedere la prosecuzione della loro attività di formazione e certezze sul loro futuro occupazionale. Secondo quanto hanno riferito i sindacati al termine della riunione, si attende nei prossimi giorni la definizione da parte del Ministero dei Beni culturali della convenzione che dovrebbe garantire il percorso di perfezionamento dei tirocini formativi per questa categoria di lavoratori, che in Calabria sono oltre 600. “Oggi – ha detto il segretario regionale della Nidil Cgil, Antonio Cimino – c’erano molte aspettative su questo incontro, perché dall’8 marzo attendiamo lo sblocco del percorso di perfezionamento per i tirocinanti ma purtroppo abbiamo riscontrato che il Ministero non ha alcuna bozza di convenzione. Chiediamo adesso un cambio di passo e un’assunzione di responsabilità sociale per recuperare i ritardi mostruosi accumulati su questa vicenda, altrimenti metteremo in campo ogni azione di pressione a nostra disposizione: i lavoratori non possono pagare i tempi biblici della politica e il conflitto istituzionale tra governo e Regione”.

A sua volta, Carlo Barletta, segretario regionale della Felsa Cisl, ha osservato: “Il tavolo odierno è stato interlocutorio, comunque ci è stato garantito che già oggi partirà all’indirizzo del ministero dei Beni culturali la convenzione che dovrà dare una risposta definitiva e positiva per questi lavoratori, al centro di una situazione paradossale: infatti, lo stesso ministero ne riconosce l’importanza dell’attività per assicurare l’apertura dei tanti musei e siti culturali della Calabria ma poi al tempo stesso ne rallenta il percorso. Adesso – ha sostenuto Barletta – chiediamo la stipula della convenzione, annunciando per la prossima settimana una mobilitazione generale dei tirocinanti Mibac ove non arriveranno riscontri positivi”. Secondo Gianvincenzo Petrassi, segretario nazionale Uil Temp, “purtroppo il ministero sta ritardando in modo inaccettabile una soluzione per questi tirocinanti, che vengono pagati dalla Regione, con richieste assurde, come quelle di cambiare anche le virgole della bozza di convenzione, che fanno perdere solo tempo. Oggi questa riunione ha avuto esito interlocutorio, aspettiamo che il ministero non dia positive nel giro di pochi giorni, altrimenti ci mobiliteremo di conseguenza”. Dopo la conclusione della riunione tra sindacati, Regione e Mibac, i tirocinanti hanno terminato il sit-in alla Regione.

