Dal 28 luglio al 3 agosto la I edizione del Magna Graecia Book Festival diretto da Andrea Di Consoli

Dal 28 luglio al 3 agosto si svolgerà, tra Catanzaro e Caminia, la I edizione del Magna Graecia Book Festival. Si tratta di un’iniziativa inedita nel panorama editoriale italiano: un festival letterario interamente dedicato al mondo dello spettacolo ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte – quest’ultimo fondatore e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival – che hanno affidato la direzione artistica allo scrittore, giornalista e critico letterario Andrea Di Consoli, collaboratore de Il Sole 24 Ore e Il Mattino, autore del programma televisivo “Il caffè di Raiuno”, responsabile delle Teche Rai su RaiPlay e autore di documentari.

Una rassegna letteraria che coinvolge cinema, musica, tv, radio e teatro attraverso presentazioni di libri, incontri e dibattiti con giornalisti, intellettuali e personaggi dello spettacolo italiano. Ospiti il 28 luglio il deejay radiofonico Massimo Cotto con Rock live (Mondadori), un volume sui più leggendari concerti rock, e il regista, scrittore e storico del cinema e del teatro Italo Moscati con una monografia su Sergio Leone (Quando i fuorilegge diventano eroi, Castelvecchi), maestro del cinema a cui è dedicata la XVI edizione del Magna Graecia Film Festival. Il 29 luglio l’attore di cinema e teatro Antonio Petrocelli presenterà la sua raccolta di poesie dal titolo Peraspina Perapoma (Treditre editori) e il 30 luglio lo scrittore Leonardo Colombati, fondatore con Emanuele Trevi della scuola di scrittura Molly Bloom, presenterà il suo lavoro su Bruce Springsteen (Come un killer sotto il sole, Mondadori): un’indagine appassionata e rigorosa che illumina di luce nuova l’opera di uno dei più grandi storyteller del mondo.

Il 31 luglio ospiti Andrea Purgatori, uno dei più importanti sceneggiatori e giornalisti investigativi italiani, con il suo romanzo d’esordio Quattro piccole ostriche (HarperCollins) e Francesca Reggiani, fra le più popolari comiche italiane degli ultimi decenni, con Sono italiana, ma voglio smettere (Ultra): le sue migliori performance, i monologhi raffinati e allo stesso tempo dissacranti che l’hanno resa autrice e attrice unica nel nostro panorama teatrale. Il 1 agosto l’attrice Chiara Francini con il suo terzo romanzo dal titolo Un anno felice edito da Rizzoli e la biografia dello storico chitarrista di Vasco Rossi (Massimo Riva vive!, Baldini&Castoldi) a firma del giornalista musicale Massimo Poggini e della scrittrice Claudia Riva, sorella di Massimo.

Il 2 agosto un omaggio al celebre regista calabrese Vittorio De Seta con la presentazione del libro Banditi a Orgosolo – Il film di Vittorio De Seta (Rubbettino), progettato con lo stesso De Seta quando era vivo, dell’accademico Antioco Floris che sarà accompagnato dall’attrice e cantante Vera Dragone, nipote di Vittorio De Seta; ospite il 2 agosto anche Maria Pia Ammirati, giornalista, scrittrice e direttrice di Rai Teche, che in “Due mogli. 2 agosto 1980” (Mondadori) scatta un’istantanea feroce dell’Italia nel giorno della strage di Bologna.

Doppio incontro con Toni Capuozzo, fra i protagonisti del giornalismo televisivo italiano, che il 1 agosto presenterà quella che è la prima opera di graphic journalism italiana (La culla del terrore, Signs Publishing) e il 2 agosto, attraverso Andare per i luoghi del ’68 (Il Mulino), racconterà il suo viaggio culturale nello spirito più autentico di un’epoca indimenticabile.

In chiusura, il 3 agosto, l’attore Marco Bonini con il romanzo Se ami qualcuno dillo (Longanesi) e la giornalista musicale e di costume Barbara Tomasino, che in Groupie. Ragazze a perdere (Odoya) tratteggia un affresco appassionato del rock attraverso lo sguardo delle groupie, le ragazze che seguendo ovunque, quasi come fossero divinità, i propri idoli hanno contribuito alla storia di un genere musicale intramontabile.

Modereranno gli incontri il direttore artistico Andrea Di Consoli, la giornalista di “RTC Telecalabria” Donatella Soluri, la giornalista de “L’esuberante” Teresa Pittelli e la giornalista de “il Quotidiano del Sud” Edvige Vitaliano.

Scarica il programma del Programma Magna Graecia Book Festival