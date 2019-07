Nel ritiro silano di Moccone l’Us Catanzaro ha presnetato alcuni nuovi acquisti, nello specifico Luca Martinelli e Lorenzo Di Livio, gli ultimi arrivati in gruppo. Queste le prime parole del difensore Martinelli, che forte della sua attitudine carismatica, parla già da leader del gruppo: “Arrivo qui con tantissimo entusiasmo perché ho molti obiettivi, voglio recuperare la serie B prima possibile. Daro’ il meglio di me, mettero’ a disposizione la mia esperienza e cerchero’ di offrire un contributo notevole alla causa. Ho trovato un buon gruppo, che ha la fame giusta. Servono idee chiare in quanto sappiamo di affrontare un torneo difficile. Dobbiamo seguire le direttive di mister Auteri. Sono qui perché Catanzaro vuole la serie B subito, proprio come me. Di conseguenza è stato naturale sposare tale progetto ambizioso” ha concluso il difensore.

Sulla stessa lunghezza d’onda il fantasista Di Livio: “Sono già stato a disposizione di mister Auteri a Matera, so che vuole vincere. Anch’io sono ambizioso, come questa società. Vogliamo vincere e la squadra è costruita per tale obiettivo. La competizione tra noi è stimolante. Fa salire il livello degli allenamenti. Mi sento finalmente maturo dopo diverse esperienze. Ringrazio la società e l’allenatore per la mia scelta. Sono sicuro che questo Catanzaro arriverà molto lontano, c’è grande sete di vittorie”.

