Il 20 luglio a Catanzaro si è costituito formalmente il “Primo Comitato di Catanzaro Pro Mario Occhiuto Presidente”: sottoscritto lo Statuto da 10 componenti e individuato il Consiglio Direttivo. Il coordinatore del comitato è Danilo Luppino.

Il Comitato, senza alcun fine di lucro, ha l’obiettivo di promuovere il progetto politico del candidato Arch. Mario Occhiuto alla Presidenza della Regione Calabria, supportando il relativo programma. Programma politico condiviso soprattutto per ciò che attiene la riqualificazione urbana, l’ecologia ed il turismo sostenibile.

Il Comitato – che si autofinanzia – ha già avviato la campagna di sottoscrizione per chi vuole aderire. Possono aderire al Comitato tutti gli uomini e le donne di età superiore ai 16 anni che ne facciano domanda e che non siano già iscritti ad un altro “Comitato Pro Mario Occhiuto Presidente”. L’iscrizione comporta l’adesione agli scopi ed alle finalità per le quali il Comitato è stato costituito, nonché l’impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla ideazione e realizzazione delle iniziative.

Il Comitato per ora ha una sede provvisoria, ma a breve sarà inaugurato un apposito luogo di incontro aperto al territorio.

redazione@giornaledicalabria.it