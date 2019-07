Mobilitazione per la sanità di sindaci, amministratori e popolazione dell’area del Pollino e dell’Esaro. La sanità di Castrovillari e del comprensorio è in ginocchio, le emergenze sono innumerevoli e si chiedono interventi urgenti, quantomeno per riuscire a garantire l’ordinario. Ai nostri microfoni i sindaci dei Comuni di Castrovillari, Lo Polito, di San Marco Argentano, Mariotti, e di Lungro, Santoianni. La folta delegazione ha incontarto in tarda mattinata il commissario alla sanità in Calabria, Saverio Cotticelli.

