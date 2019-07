“Esprimo apprezzamento per il voto unanime espresso dalla quarta Commissione, che ha approvato un mio progetto di legge sulla Riserva Naturale ‘Valli Cupe’”. Lo dichiara il Vicepresidente dell’organismo consiliare, Domenico Tallini (FI). “Il progetto di legge di mia iniziativa – prosegue Tallini – attribuisce la titolarità di Ente Gestore alla Riserva delle ‘Valli Cupe’ all’associazione nazionale Legambiente, con la raccomandazione che si valorizzino le competenze professionali emerse in questi anni e che si coinvolgano nei programmi di sviluppo anche i comuni limitrofi di Zagarise e Cerva. ‘Valli Cupe’ – ha proseguito Tallini – è diventata ormai un riferimento per quanti amano la natura e quel territorio, soprattutto per i numerosi turisti stranieri, un segnale forte che ha spinto molti giovani della zona a intraprendere piccole attività commerciali ed imprenditoriali nel settore dell’accoglienza e del cibo”. Alla seduta della Commissione erano presenti il presidente Domenico Bevacqua e i consiglieri regionali Arruzzolo, Nucera e D’Agostino. Sono stati ascoltati il sindaco di Sersale, Salvatore Torchia, e Carmine Lupia, che ha presentato le sue dimissioni da direttore generale della Riserva.

