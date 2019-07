Il gruppo Residenti nel Centro storico di Catanzaro intende incontrare i rappresentanti dell’Amministrazione comunale a riguardo del nuovo piano di mobilità urbana. Lo annuncia lo stesso gruppo tramite questa lettera indirizzata a RTC e Giornale di Calabria: “La richiesta, rivolta da noi Residenti del Centro storico di Catanzaro all’Amministrazione comunale, di convocare un consiglio comunale ad hoc in cui ci fossero spiegate le ragioni e i benefici del nuovo piano di mobilità, è stata puntualmente disattesa. Le firme che abbiamo raccolto in brevissimo tempo e consegnato presso gli uffici del comune di Catanzaro, puntualmente ignorate. Oggi pensiamo sia il caso di rivederci: il piano mobilità è entrato in vigore ed eccoci allora con una nuova proposta di cui vorremmo parlare e discutere con la cittadinanza. Ci siamo lasciati con il Tour degli orrori dello scorso 11 luglio, un giro per il centro storico in cui abbiamo visto il bello della nostra città ma anche i problemi e le criticità che notiamo quotidianamente. Oggi vogliamo lanciare un nuovo appuntamento per il prossimo giovedì! Invitiamo pertanto tutti coloro che amano, abitano e vivono il centro storico a partecipare al nostro prossimo incontro che si terrà giovedì 25 luglio alle ore 19 presso la piazzetta della Maddalena”.

