Viabilità Catanzaro/ Mercoledì al via l’inversione del senso di marcia a Bellavista e tratto finale di via Poerio

Domani, mercoledì 24 luglio, a partire dalle ore 7, verrà invertito il senso di marcia in via Nuova e via De Seta (Bellavista), che si potrà dunque percorrere a scendere dal corso e fino a viale dei Normanni, e nel tratto finale di via Poerio, quello retrostante la Bnl, che consentirà lo sbocco dei veicoli fino a piazza Matteotti.

L’introduzione dell’ordinanza, stabilita dal sindaco Abramo dopo un sopralluogo con la Polizia locale, si inserisce nel più ampio piano di riordino e inversione dei sensi di marcia su corso Mazzini e nel centro storico.

L’inversione nel tratto finale di via Poerio, che permetterà alle auto di uscire di fronte piazza Matteotti, sarà operativa fin dalle ore 7 di domani mattina.

Per Bellavista (via Nuova e via De Seta), invece, alle ore 7 cominceranno le operazioni di installazione della nuova segnaletica: per questo motivo la strada verrà chiusa per qualche ora al traffico e sarà riaperta una volta ultimate le procedure, orientativamente a metà mattinata.

Via Porta di Mare sarà a doppio senso di circolazione nel tratto compreso fra l’intersezione con via Carlo V e quella con corso Mazzini.

La Polizia locale presidierà gli incroci delle aree interessate per rendere più fluida la viabilità e rispondere alle eventuali richieste di informazioni degli automobilisti.

L’ordinanza specifica è riportata di seguito:

1) Inversione del senso di marcia in via de Seta e via Nuova mediante l’istituzione del senso unico di circolazione nella direzione di marcia Corso Mazzini – viale dei Normanni.

2) Inversione del senso di marcia in vico VIII Bellavista mediante l’istituzione del senso unico di circolazione nella direzione Bellavista – via S. Francesco di Paola.

3) Istituzione del doppio senso di circolazione in via Porta di Mare, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carlo V e l’intersezione con Corso Mazzini.

4) Inversione del senso di marcia nell’ultimo tratto di via Poerio compreso tra l’intersezione con via San Giorgio e l’intersezione con piazza Matteotti, mediante l’istituzione del senso unico di circolazione nella direzione piazza di Tocco – piazza Matteotti.

5) Inversione del senso di marcia in discesa Poerio, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Mazzini e l’intersezione con via Poerio, mediante l’istituzione del senso unico di circolazione nella direzione corso Mazzini – via Poerio.

6) Istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione via Poerio – via Monaco per i veicoli provenienti da via Monaco.

