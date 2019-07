Nel pomeriggio di ieri, il vescovo della diocesi di Lamezia Terme, s.e. monsignor Giuseppe Schillaci, accolto dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, gen. B. Dario Solombrino, dal comandante del gruppo di Lamezia Terme, ten. col. Clemente Crisci, e da tutto il personale del reparto, ha visitato gli uffici della Guardia di Finanza di Lamezia Terme. Monsignor Schillaci, nel corso della visita al gruppo lametino, ha più volte ringraziato i finanzieri per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della comunità e ha donato ai presenti l’immagine sacra realizzata in occasione della sua ordinazione episcopale recante la frase dell’evangelista luca “io sto in mezzo a voi come colui che serve”.

A ricordo della visita, il generale Solombrino, a nome dei finanzieri del gruppo, ha donato al vescovo una targa raffigurante la preghiera della Guardia di Finanza.

