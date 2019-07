CATANZARO. Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Catanzaro per il reato di tentato furto. I controlli della Polizia sono scattati dopo una telefonata al 113 nella quale si segnalava la presenza di un uomo, in piena notte, nei pressi di un cantiere per ristrutturazione di un edificio in via Mario Greco, a Catanzaro. Una volta sul posto, la Squadra Volante ha sorpreso nel cantiere Domenico Berlingieri, 58 anni, di Catanzaro, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva in mano un grosso cacciavite, una tenaglia ed una mini torcia accesa. Nella perquisizione personale sono stati rinvenuti altri arnesi atti allo scasso contenuti in un marsupio agganciato alla cintura dei pantaloni: un vero e proprio kit professionale composto da tre spadini e una chiave inglese modificati per essere usati per l’apertura delle serrature, un cacciavite, un’altra torcia, un paio di guanti e un passamontagna. Nel cantiere segni inequivocabili dello scasso: danneggiamenti alla porta d’ingresso della struttura metallica adibita a deposito di materiali edili. Berlingieri, che aveva raggiunto il luogo con una Fiat Panda trovata nelle vicinanze, è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida per rispondere del reato di tentato furto.

