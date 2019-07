Sanità in Calabria, il dg Belcastro: “Il 90% degli operatori lavora correttamente, non tutto è negativo” (servizio RTC)

Il direttore generale del dipartimento regionale salute, Antonio Belcastro, ha partecipato nella mattinata di martedì, alla riunione convocata in Regione per la mobilitazione avviata dai sindaci dei Comuni del Pollino-Esaro sui problemi della sanità nell’area nord della Calabria. L’intervento di Belcastro ha anticipato quello del commissario Cotticelli. Il direttore generale, con grande obiettività, non ha nascosto le tante problematiche nel settore in Calabria ma ha invitato a non generalizzare, perchè non tutto è negativo.

