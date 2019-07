VIBO VALENTIA. I carabinieri forestali di Vibo Valentia hanno sequestrato la Tangenziale Est di Vibo, opera rimasta incompiuta e realizzata negli anni dalla Provincia di Vibo, trasformata in discarica illegale per rifiuti di ogni genere, anche pericolosi. Rinvenuti rifiuti abbandonati lungo tutta l’arteria e riconducibili ad attività di aziende, imprese ed opifici in genere, quali pneumatici usurati, batterie esauste di veicoli a motore, parti meccaniche e di carrozzeria di auto, nonché numerose maniche filtranti, utilizzate da forni industriali per la verniciatura di prodotti metallici, e lastre di eternit. I servizi espletati dai militari dell’Arma, anche grazie al posizionamento strategico di videocamere di sorveglianza, hanno consentito di segnalare alla magistratura i titolari di due diverse aziende, contestando loro il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali contestando illeciti amministrativi. Il Comune di Stefanaconi e la Provincia di Vibo sono stati invitati ad effettuare con urgenza le necessarie opere di bonifica del sito. Per la mancata realizzazione della Tangenziale Est ed il reato di frana colposa in sede penale si trovano sotto processo sette imputati. La Corte dei Conti ha invece già condannato in primo grado due dipendenti della Provincia di Vibo per danno erariale. L’investimento della Tangenziale Est ammonta a sette milioni di euro, ma l’opera non è mai stata ultimata.

