“Il governo dimostra una grande attenzione per il Sud e in particolare per la Calabria, che per uscire dall’isolamento ha assoluto bisogno, anche in chiave turistica, di infrastrutture moderne ed efficienti. Grande soddisfazione, quindi, per circa 98 milioni di euro approvati dal Cipe per la statale Jonica in provincia di Reggio Calabria e per l’integrazione del piano operativo infrastrutture. A queste risorse importanti si aggiungono anche oltre 20 milioni di euro per la statale delle Serre in provincia di Vibo Valentia e ben 13,4 milioni di euro per sei interventi di mitigazione rischio idrogeologico e di ripristino della viabilità”. Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele. “La Lega – aggiunge – è per il sì alle opere che i cittadini e le imprese da anni attendono per lo sviluppo dei territori”.

