Partono giovedì sera a Catanzaro Marina i festeggiamenti per Santa Maria di Porto Salvo. Si tratta di una festa ultracentenaria, che da sempre accende passioni, appartenenza e tradizioni religiose. Ad accompagnare le festività religiose, vi sarà come sempre un ricco cartellone di eventi di svago e divertimento. Primo appuntamento alle ore 21:30 con il concerto di Franco Simone, in piazza Garibaldi. Il programma di eventi organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il comitato “Pro Festa” e con il contributo della Regione garantirà momenti di svago e divertimento per tutto il fine settimana in una zona, quella marinara, che nell’ultimo week end di agosto si stringe intorno, insieme a tutta la città, a questa significativa e suggestiva festa religiosa dedicata alla Madonna protettrice del quartiere.

L’assessore Lobello ha anche ricordato le altre manifestazioni inserite nel programma delle celebrazioni: domani, venerdì 26 luglio, dalle ore 19:30, la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri, che partirà dal parco Gaslini e transiterà da corso Progresso per raggiungere il palco allestito in piazza Garibaldi; sabato, alle 21:30, ancora in piazza Garibaldi, il concorso “Una canzone per un sogno”, riservato ai bambini e ragazzi di età compresa fra i quattro e 14 anni; e poi domenica 28 con la tradizionale processione a mare della Madonna di Porto Salvo e la messa dell’arcivescovo Vincenzo Bertolone; la conclusione, alle 21:30, con lo spettacolo “Tammuriata nera” e i fuochi d’artificio.

“Sono sicura – ha detto l’assessore al turismo Alessandra Lobello – che questi quattro giorni di spettacoli saranno apprezzati e partecipati da tutti, grandi e piccini, trasformando il quartiere Lido nel cuore pulsante del fine settimana dei catanzaresi”.

