Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, ha varato l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. La pratica, relazionata dal sindaco Sergio Abramo, in qualità di assessore al Bilancio, ha ricevuto 17 voti favorevoli, sei contrari e un’astensione. Stessa votazione per un emendamento proposto dal consigliere Talarico.

Prima delle procedure di voto, si è aperto un articolato dibattito di natura politica al quale hanno partecipato i consiglieri Sergio Costanzo, Pisano, Guerriero, Bosco, Fiorita, Riccio, Manuela Costanzo, Gallo, Costa, Celia, Praticò, Gironda, Rosario Mancuso, Filippo Mancuso, Talarico, Merante e lo stesso primo cittadino.

Via libera, inoltre, alla proroga del termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei tributi e modifica artt. 3 e 5 del regolamento approvato con delibera di Consiglio nr. 56 del 13 maggio 2019: la delibera, emendata, è passata all’unanimità. Prima del voto sono intervenuti i consiglieri Sergio Costanzo, Bosco, Filippo Mancuso, Triffiletti, Fiorita, Gallo, Manuela Costanzo. Ok all’unanimità anche alla valutazione di pubblico interesse della proposta di project financing relativa alle azioni, previste nell’ambito del programma Agenda urbana, per la riqualificazione, l’efficientamento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune; la pratica è stata relazionata dal presidente Polimeni.

L’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, ha relazionato sull’integrazione al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e sull’elenco annuale dei lavori del 2019, prima che la delibera ricevesse 16 voti favorevoli e quattro contrari.

L’incremento dell’orario a 36 ore settimanali dei part time Amc è stata relazionata dal sindaco Abramo, in qualità di delegato alle Partecipate, ed è stata approvata all’unanimità. Dopo la relazione del sindaco sono intervenuti i consiglieri Sergio Costanzo, Bosco, Gallo, Filippo Mancuso, Praticò, il sindaco Abramo, Fiorita e Talarico.

Semaforo verde con 15 sì e un no anche alla concessione d’uso dell’ex scuola elementare di via Carbone all’Accademia di Belle arti per tenervi i laboratori di scultura e altre attività didattiche. In seguito alla relazione del sindaco Abramo sono intervenuti i consiglieri Talarico, Fiorita, Sergio Costanzo e Mirarchi. L’assise ha infine approvato all’unanimità le mozioni “Plastic free” e “Beach smoke free”.

