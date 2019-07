Pubblicati i calendari della serie C 2019/2020. Nella prima giornata (25 agosto) del girone C il Catanzaro esordirà in casa contro il Teramo. La Reggina eserdirà in trasferta con la Virtus Francavilla, la Vibonese sempre in trasferta a Monopoli. Il Rende ospiterà il Bisceglie. Nella seconda giornata Catanzaro in trasferta a Bisceglie, Reggina in casa con la Cavese, Vibonese in casa con l’Avellino, Rende in trasferta a Caserta. Il derby Reggina Catanzaro alla nona giornata. Bari Catanzaro all’undicesima.