Vasta operazione, relativa alla fase conclusiva dell’indagine denominata ‘Blu Express’, che prevede l’esecuzione di tre misure cautelari restrittive e di sequestri preventivi, con l’impiego di oltre 80 militari del gruppo carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli e dell’Arma territoriale. L’operazione, condotta dal Nas di Catanzaro e coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, ha disvelato un diffuso malaffare relativo al furto, alla ricettazione e alla successiva rivendita in nero di farmaci. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per oggi alle ore 11, presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme.

