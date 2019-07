Sulla vertenza degli ex Lsu-Lpu “faremo una nota congiunta con la Regione e con il Consiglio delle autonomie locali per sollecitare il governo a effettuare i concorsi previsti nell’ultima legge finanziaria”. Lo ha detto il presidente dell’Anci Calabria, Gianluca Callipo, a margine del consiglio regionale dell’associazione dei Comuni calabresi, nel quale è stata affrontata la tematica degli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. “Inoltre – ha aggiunto Callipo – al governo avanzeremo di nuovo le richieste avanzate nei mesi scorsi, in primo luogo quella di prevedere delle deroghe alla capacità assunzionali degli enti, in modo da aumentare il numero delle stabilizzazioni che si possono attuare nei Comuni calabresi. Nelle more di questo, chiediamo che si preveda una proroga perché al 31 ottobre scadono gli attuali contratti dei lavoratori”. Callipo ha quindi concluso: “L’Anci fa anche un appello alla deputazione parlamentare calabrese, alla quale probabilmente, insieme alla Regione, al Consiglio delle autonomie locali e ai sindacati, chiederemo un incontro per avere impegni per risposte concrete e precise”.

