Dopo l’arrivo di Moreo (foto) e l’ufficialità del ritorno di Daniele Sciaudone, che vestirà per il secondo anno consecutivo la maglia del Cosenza, entra finalmente nel vivo il mercato della società silana finora ferma al palo. E’ in dirittura d’arrivo la conclsuione di una doppia operazione in entrata dal Sassuolo: pare infatti che arriveranno a Cosenza il centrocampista Broh e l’esterno Pierini. Il nuovo arrivato Riccardo Moreo ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dei lupi. L’attaccante lombardo, messosi in evidenza con la maglia del Prato nella scorsa stagione, ha affermato: “Non vedo l’ora di fare gol con la nuova maglia”.

