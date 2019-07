Sabato 27 luglio terminerà il ritiro precampionato del Catanzaro a Moccone. La squadra svolgerà solo la seduta mattutina (inizio alle 9,30), poi dal pomeriggio tutti liberi fino a martedì 30 luglio, quando ci si ritroverà al campo “Mirko Gullì” di Giovino per continuare la preparazione e, nel contempo, il cammino di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione, il match di Coppa Italia contro la Casertana di domenica 4 agosto.

Intanto, per quanto riguarda il calendario reso noto nel pomeriggio di giovedì, puo’ considerarsi un inizio abbastanza favorevole per il Catanzaro che esordirà in casa domenica 25 agosto contro il Teramo. Poi due trasferte consecutive in Puglia a Bisceglie e Monopoli. Poi turno abbordabile in casa con la Leonzio e trasferta a Viterbo, prima ancora di ospitare il Rieti e di andare a Caserta. Poi la Virtus Francavilla in casa. Nel ritiro silano si lavora con in testa l’obiettivo di partire lanciati per prendere fiducia sin dall’inizio.

Per cio’ che riguarda il mercato, si aspetta l’ufficialità dell’arrivo dell’esterno d’attacco Francesco Nicastro che si è liberato dal Foggia e dovrebbe legarsi con un triennale. Nello scorso torneo di Serie C tre reti in venti presenze con la Ternana, di cui dieci da titolare per l’attaccante siciliano classe 91.Ancora discretamente giovane, Nicastro conta già esperienze anche in B con Foggia e Perugia. Novità anche per quanto riguarda il ruolo di portiere, con Logiudice che pare sia andato con convinzione sulla strada che porta ad Andrea Fulignati, classe 94, ex Palermo in serie A, ma anche in B con Cesena, Empoli e Spal.

