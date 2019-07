Cinema, al via a Catanzaro il “Magna Graecia Film Festival”

Al via, a Catanzaro, la sedicesima edizione del “Magna Graecia Film Festival”, rassegna cinematografica fondata e diretta da Gianvito Casadonte, in programma dal 27 luglio al 4 agosto. Dedicata al grande regista Sergio Leone, nel trentesimo anno della sua scomparsa, la rassegna sarà caratterizzata da proiezioni di film, masterclass, incontri e dibattiti con attori famosi ed emergenti, con registi italiani di grande successo e con volti celebri del cinema mondiale.

A condurre questa edizione del “Magna Graecia Film Festival”, che si terrà nell’area del porto di Catanzaro, sarà l’attrice Carolina Di Domenico: tra gli ospiti più attesi, la madrina dell’evento Euridice Evita Axen, l’attore statunitense Christopher Lambert, leggendario interprete di “Highlander”, attori di rango nazionale come Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Nicolas Vaporidis, Marco Leonardi, Milena Vukotic, Francesco Pannofino, Cristina Donadio, Herbert Ballerina, Giulia Penna, e il regista Pupi Avati, che nella serata finale del 4 agosto sarà premiato con la “Colonna d’Oro” alla carriera. La giuria sarà presieduta da Alessandro Genovesi e sarà composta da Chiara Francini, Dino Abbrescia, Claudia Potenza, Dario Bandiera e lo stesso Vaporidis. Sette le opere, prime e seconde, in corso: si parte stasera con “L’Eroe” di Cristiano Anania, quindi seguiranno “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, “Euforia” di Valeria Golino, “In Viaggio con Adele” di Alessandro Capitani, “Ride” di Valeria Mastandrea, “Drive me home” di Simone Catania e “Domani è un altro giorno” di Simone Spada. Le colonne d’oro per i premiati saranno realizzate dal maestro orafo Michele Affidato. “Questa edizione del ‘Magna Graecia Film Festival’ – ha detto il direttore artistico Casadonte – sarà importante, perché potremo celebrare tanti ritorni ma anche conoscere tanti giovani talenti. Abbiamo una grande selezione, che sono convinto ci darà grandi emozioni e ci farà anche riflettere e ci scuoterà perché in più di un film in corso si affronta, in modo elegante e delicata, il tema della morte”. Casadonte ha poi rimarcato una peculiarità del “Magna Graecia Film Festival” di Catanzaro: “Con grande sacrificio questa manifestazione continua a essere gratuita, e non è una cosa così scontata”.

